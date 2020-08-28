Меркель передала Путину пожелания семьи Навального вывезти его на лечение в ФРГ через финского президента

Канцлер Германии Ангела Меркель передала президенту России Владимиру Путину просьбу выпустить оппозиционера Алексея Навального на лечение в ФРГ через финского президента Саули Ниинистё, сообщает в пятницу журнал Spiegel.
"В ходе неофициальных бесед в берлинских правительственных кругах создается впечатление, что Германия сознательно взялась за этот случай. Меркель лично берется за то, чтобы передать Путину желание семьи Навального, лечить тяжелобольного пациента в одной из немецких клиник. В то же время она не лично звонит российскому президенту, как это бывает обычно, а использует давно запланированный телефонный разговор ее финского коллеги Саули Ниинистё, чтобы подвигнуть Путина на то, чтобы выпустить Навального", - пишет издание.
Как пишет Spiegel, есть мнение, что Путин доверяет Ниинистё.
В то же время финский президент заявил журналу, что "долго убеждать не пришлось". "Путин сам рассказал ему, что нет никаких раздумий в отношении отказа в выезде. Через полчаса после телефонного разговора было выдано разрешение на полет", - указывает СМИ.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.
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