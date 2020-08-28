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Дальнее зарубежье 28.08.2020 20:10

Президент Литвы выступает за санкции в отношении Белоруссии на разных уровнях

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Белоруссии на национальном, региональном и европейском уровнях из-за насильственных действий властных структур, заявил советник главы государства.

Такую позицию офис президента Литвы высказал после угроз со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить транзит белорусских товаров через Литву в качестве ответа на санкции.

"Президент (Литвы - ИФ) с самого начала кризиса в Беларуси стремился объединить лидеров региона для решения этого вопроса и планирует так действовать и в дальнейшем. Президент выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси на национальном, региональном и европейском уровнях. Санкции вводятся как ответ на насильственные действия властных структур и нарушения прав человека в этой стране", - сказал в пятницу агентству BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Лукашенко ранее заявил, что дал поручение правительству подготовить предложения о переориентации грузов из Литвы в другие порты.

Правительство Литвы не придает большого значения этим угрозам и заявляет, что такое решение, в первую очередь, навредит экономике Белоруссии.

Литва призывает ЕС ввести санкции представителям власти, ответственным за насилие против мирных протестующих и фальсификацию выборов.

Правительство также обсуждает и национальные санкции. МВД Литвы обещает, что национальный "черный список" будет готов в понедельник.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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