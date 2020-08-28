Санкции Лукашенко против Литвы и Польши ударят по Белоруссии - литовский премьер

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми в пятницу угрожал Литве и Польше президент Белоруссии Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране.

"Трудно понять: насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам", - написал Сквернялис в соцсети Facebook.

"Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Беларуси", - добавил он.

Лукашенко в пятницу заявил, что готов ввести ответные санкции в отношении Литвы и Польши, планирующих принять меры против властей Белоруссии из-за подозрений в фальсификации выборов и действий силовых структур против мирных протестующих.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует Лукашенко белорусское информагентство БелТА.

Он добавил, что Белоруссия не будет использовать порты Литвы для экспорта своей продукции.