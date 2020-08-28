Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки" - ИФ) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - сообщил он в своем Twitter в пятницу.
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