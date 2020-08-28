Макрон призывает европейские страны совместно согласовывать введение ограничений на границах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу призвал соседние страны Европы, которые ввели пограничные ограничения с Францией из-за коронавируса COVID-19, лучше согласовать этот вопрос, сообщило агентство Associated Press.
"Давайте не повторять мартовских ошибок", - заявил Макрон, говоря о ситуации, когда одностороннее закрытие границ приводило к длинным очередям из грузовиков и людей на границе.
Он отметил, что введение ограничений на границах необходимо осуществлять, следуя "одинаковым критериям".
По словам Макрона, полностью закрывать границы "не имеет смыcла", особенно для тех, кто работает в пределах зоны свободного передвижения ЕС и регулярно пересекает границы.
"Нашей стране необходимо научиться жить с вирусом", - цитирует агентство слова Макрона.
Он отметил, что это нужно для восстановления экономики, социального обеспечения, а также для функционирования сферы образования.
"Эпидемия вновь завоевывает территорию, и действовать нужно прямо сейчас", - сказал французский премьер-министр Жан Кастекс ранее на пресс-конференции в Матиньонском дворце.
По его словам, правительство Франции констатирует "неоспоримый всплеск эпидемии", который "распространяется по всей территории" при 39 случаях заражения на 100 тыс. жителей, что "в четыре раза больше, чем месяц назад".
Великобритания, Германия и Бельгия из-за нового всплеска коронавирусной инфекции во Франции ввели ограничения в отношении людей, пребывающих из всех районов страны.
В четверг во Франции зафиксировали суточный прирост в 6 тыс. новых заражений в то время, как в мае и июне среднесуточный прирост составлял несколько сотен.
По состоянию на 28 августа во Франции выявили более 259 тыс. заражений, причем свыше 30 тыс. инфицированных скончались.
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