Правящая Либерально-демократическая партия Японии планирует 15 сентября выбрать преемника Абэ

Правящая Либерально-демократическая партия Японии намеревается 15 сентября провести выборы нового руководства партии после того, как в пятницу лидер ЛДП и премьер Японии Синдзо Абэ объявил о желании сложить премьерские полномочия, сообщает агентство "Киодо".
Между тем, по данным агентства, вице-премьер Японии Таро Асо не планируют участвовать в предвыборной гонке на пост главы правительства. Однако о желании стать преемником Абэ объявил экс-министр обороны и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба, имеющий серьезные позиции в партии.
Ранее в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить занимаемый пост. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника.
Также Абэ сказал, что заключение мирного договора с Россией остается в повестке дня ЛДП.
Абэ сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.
Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время - почти восемь лет.
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