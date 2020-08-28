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Дальнее зарубежье 28.08.2020 17:45

Правящая Либерально-демократическая партия Японии планирует 15 сентября выбрать преемника Абэ

Правящая Либерально-демократическая партия Японии намеревается 15 сентября провести выборы нового руководства партии после того, как в пятницу лидер ЛДП и премьер Японии Синдзо Абэ объявил о желании сложить премьерские полномочия, сообщает агентство "Киодо".

Между тем, по данным агентства, вице-премьер Японии Таро Асо не планируют участвовать в предвыборной гонке на пост главы правительства. Однако о желании стать преемником Абэ объявил экс-министр обороны и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба, имеющий серьезные позиции в партии.

Ранее в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить занимаемый пост. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника.

Также Абэ сказал, что заключение мирного договора с Россией остается в повестке дня ЛДП.

Абэ сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время - почти восемь лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]