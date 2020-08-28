ЕС призвал власти Белоруссии согласиться на посредничество ОБСЕ в национальном диалоге

Белорусским властям следует принять участие в национальном диалоге при посредничестве ОБСЕ, заявила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

"ЕС поддерживает демократическую, независимую и суверенную Белоруссию", - написала Шмид в пятницу в твиттере.

"Мы призываем власти Белоруссии участвовать в инклюзивном национальном диалоге и согласиться с визитом и посредническим содействием ОБСЕ", - заявила генсек ЕВС.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.