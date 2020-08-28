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СНГ 28.08.2020 22:18

ЕС призвал власти Белоруссии согласиться на посредничество ОБСЕ в национальном диалоге

Белорусским властям следует принять участие в национальном диалоге при посредничестве ОБСЕ, заявила генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

"ЕС поддерживает демократическую, независимую и суверенную Белоруссию", - написала Шмид в пятницу в твиттере.

"Мы призываем власти Белоруссии участвовать в инклюзивном национальном диалоге и согласиться с визитом и посредническим содействием ОБСЕ", - заявила генсек ЕВС.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОБСЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]