Зеленский надеется на выделение первого транша макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн в ближайшее время и без дополнительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом EUR600 млн будет выделен Украине в ближайшее время без дополнительных условий.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме EUR1,2 млрд для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ.
"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - подчеркнул президент Украины.
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