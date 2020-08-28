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Финансы 28.08.2020 23:27

Зеленский надеется на выделение первого транша макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн в ближайшее время и без дополнительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом EUR600 млн будет выделен Украине в ближайшее время без дополнительных условий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме EUR1,2 млрд для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ.

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - подчеркнул президент Украины.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, МАКРОФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]