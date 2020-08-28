США усилят поддержку Украины, Грузии и Молдавии, если на выборах победит Байден, считает глава ИМЭМО РАН

В случае победы на американских президентских выборах кандидата от демократической партии Джо Байдена, новая администрация США будет стремиться поддерживать Украину, Грузию, Молдавию и сделает упор на гуманитарных темах, считает президент ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова академик Александр Дынкин.

"В случае победы Байдена, его администрация будет делать гораздо больший упор на гуманитарные темы, а также на поддержку Украины, Грузии, Молдавии. Вероятность выигрыша демократами Сената облегчит прохождение антироссийских законодательных инициатив. На сегодня против России действует уже 86 раундов санкций, при Обаме был 41! При Трампе добавилось еще 45. Вот и решайте, кто для нас лучше. Хотя радикалы демпартии с нетерпением ожидают "обнаружения" любых намеков на вмешательство РФ в выборы этого года", - сказал он "Интерфаксу".

Дынкин также предположил, что победа Байдена может способствовать прекращению давления на Европу в вопросах, связанных с газопроводами.

"Думаю, что скорее всего будет прекращено, но в отличие от своих соперников-республиканцев они могут в большей мере опасаться рисков "двойного сдерживания" России и Китая, а особенно, учитывая, что крупные компании хай-тека не хотят терять огромный рынок Китая и все же, независимо от исхода президентских выборов-2020 в США деградация российско-американский отношений продолжится", - сказал академик, отвечая на соответствующий вопрос.

"Демократическая администрация скорее настроена в пользу сохранения основ стратегической стабильности, но общая стратегическая линия республиканской и демократической элиты США в отношении России лежит на поверхности: максимально уменьшить и осложнить получение выручки от экспорта углеводородов и измотать экономически через провоцирование роста оборонных расходов", - добавил Дынкин.