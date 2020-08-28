В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая COVID-19, три человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 142 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 986, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончалось еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 527.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 33 тыс. 461 человек (+97 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 998 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,014 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 904 тыс. 506 тестов на COVID-19.

А. Мамедов