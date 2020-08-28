В городах Франции ужесточают меры из-за рекордного прироста новых случаев COVID-19

Во Франции вводят новые ограничительные меры для борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

После объявления накануне об обязательном ношении масок в Париже, аналогичную меру анонсировали в пятницу и в других городах. В частности, с субботы носить маску в обязательном порядке предстоит в Страсбурге, с понедельника - в Бордо.

В департаменте Эро на юге Франции ввели запрет на танцы в барах и общественных местах.

При этом президент страны Эмманюэль Макрон ранее в пятницу выступил в защиту ужесточения ограничительных мер.

"Мы должны продолжать жить с вирусом... Как и вам, мне не нравится носить маску, это надоедает и утомляет. Но это разумное ограничение, которое мы должны принять на время", - сказал французский лидер.

Накануне во Франции зафиксировали рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 6,1 тыс. заболевших.

В четверг премьер Франции Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа придется в массовом порядке носить маски. Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано почти 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 30 тыс. человек скончались вследствие заражения этой инфекцией.