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Дальнее зарубежье 28.08.2020 22:31

В городах Франции ужесточают меры из-за рекордного прироста новых случаев COVID-19

Во Франции вводят новые ограничительные меры для борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

После объявления накануне об обязательном ношении масок в Париже, аналогичную меру анонсировали в пятницу и в других городах. В частности, с субботы носить маску в обязательном порядке предстоит в Страсбурге, с понедельника - в Бордо.

В департаменте Эро на юге Франции ввели запрет на танцы в барах и общественных местах.

При этом президент страны Эмманюэль Макрон ранее в пятницу выступил в защиту ужесточения ограничительных мер.

"Мы должны продолжать жить с вирусом... Как и вам, мне не нравится носить маску, это надоедает и утомляет. Но это разумное ограничение, которое мы должны принять на время", - сказал французский лидер.

Накануне во Франции зафиксировали рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 6,1 тыс. заболевших.

В четверг премьер Франции Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа придется в массовом порядке носить маски. Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано почти 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 30 тыс. человек скончались вследствие заражения этой инфекцией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]