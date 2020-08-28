Нефть перешла к снижению, но может показать недельный рост, Brent на уровне $44,96 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 в пятницу составляет $44,96 за баррель, что на $0,13 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%), до $42,89 за баррель.

Трейдеры следят за новостями, касающимися урагана "Лаура". Сила урагана снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду.

Сила урагана оказалась меньше, чем ожидалось, снизив вероятность продолжительного спада производства, говорит аналитик Jefferies Джейсон Гаммел. Между тем приостановка почти всех перерабатывающих мощностей в Лейк-Чарльз в Луизиане и Порт-Артуре в Техасе в преддверии урагана наряду с приостановкой работы ряда предприятий в Хьюстоне, вероятно, затронули дистилляционные мощности в объеме около 3,4 млн баррелей в сутки, отметил он.

Кроме того, аналитики отмечают, что крек-спреды - разница в цене между баррелем нефти и продуктами нефтепереработки - остаются на непривлекательных уровнях, что может негативно сказаться на спросе.

Опубликованные в среду данные Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе, привели к ослаблению опасений по поводу избытка предложения.

В то же время тревоги по поводу медленных темпов восстановления спроса на топливо усилились после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил о растущих понижательных рисках для занятости и инфляции в связи с пандемией.