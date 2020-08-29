Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев для сдерживания распространения коронавируса

Власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.
Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин. Только после того, как результаты двух анализов на COVID-19 будут отрицательными, ограничения для них будут отменены.
В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заболевших. В пятницу сообщалось о 132 новых случаях заражения, в четверг - 91, днем ранее - 73. Показатель за минувшие сутки стал самым высоким для Венгрии с пика пандемии.
В общей сложности в Венгрии зарегистрировано 5,5 тыс. случаев COVID-19, около 600 человек скончались впоследствии заражения инфекцией.
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