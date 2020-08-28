Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0187 RUR   0.0227 GBR   2.2539 TRY   0.2314

Цена на нефть

$/bbl   27.08 WTI 43.04 -0.35 Brent 45.09 -0.55

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 28.08.2020 20:34

Выставка ADEX в Азербайджане перенесена на осень 2022г

Четвертая Азербайджанская оборонная выставка "ADEX", проведение которой было запланировано в Баку осенью 2020 года, перенесена на сентябрь 2022 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» организаторы выставки ADEX - компания «Caspian Event Organisers», выставка должна была состояться в столице Азербайджана в первой декаде сентября.

«Однако из-за коронавируса COVID-19 принято решение отложить ее на сентябрь 2022 года - выставка пройдет 6-8 сентября», - подчеркнули в компании.

Организационную поддержку выставке оказывает министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, ВЫСТАВКА, СРОКИ


Похожие новости


Нагорно-карабахский конфликт основная угроза стабильности в регионе –замминистра обороны Азербайджана Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019 Миноборонпром Азербайджана и Рособоронэкспорт подпишут рамочное соглашение Баку и Анкара отмечают необходимость проведения в будущем совместных тактических учений Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства новых воинских частей в прифронтовой зоне Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]