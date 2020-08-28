Выставка ADEX в Азербайджане перенесена на осень 2022г

Четвертая Азербайджанская оборонная выставка "ADEX", проведение которой было запланировано в Баку осенью 2020 года, перенесена на сентябрь 2022 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» организаторы выставки ADEX - компания «Caspian Event Organisers», выставка должна была состояться в столице Азербайджана в первой декаде сентября.
«Однако из-за коронавируса COVID-19 принято решение отложить ее на сентябрь 2022 года - выставка пройдет 6-8 сентября», - подчеркнули в компании.
Организационную поддержку выставке оказывает министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
А.Мамедов
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