Выставка ADEX в Азербайджане перенесена на осень 2022г

Четвертая Азербайджанская оборонная выставка "ADEX", проведение которой было запланировано в Баку осенью 2020 года, перенесена на сентябрь 2022 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» организаторы выставки ADEX - компания «Caspian Event Organisers», выставка должна была состояться в столице Азербайджана в первой декаде сентября.

«Однако из-за коронавируса COVID-19 принято решение отложить ее на сентябрь 2022 года - выставка пройдет 6-8 сентября», - подчеркнули в компании.

Организационную поддержку выставке оказывает министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

А.Мамедов