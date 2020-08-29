Проверка обстоятельств госпитализации Навального может продлиться до середины сентября - источник

Доследственная проверка, начатая российскими правоохранительными органами после госпитализации оппозиционера Алексея Навального может продлиться до двадцатых чисел сентября, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Сроки проведения доследственной проверки, согласно УПК РФ, могут быть продлены до 30 суток", - сказал собеседник агентства.

Продление доследственной проверки может потребоваться в частности для проведения необходимых экспертиз и исследований.

Ранее сообщалось, что 20 августа транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу начала доследственную проверку по факту госпитализации Навального.

К настоящему моменту полиция уже осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения.

В ходе проверки изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов. Генпрокуратура РФ в связи с этим направила в ФРГ запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.