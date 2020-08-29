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Регион 29.08.2020 11:30

В Украине снова установлен антирекорд по заболевшим COVID-19: 2481 заболевший за сутки, 41 человек скончался

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 2481 заболевший за сутки Covid-19, при этом 41 человек умер, а 1055 человек выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Днем ранее, 28 августа, было 2438 инфицированных, 27 августа - 1974 заболевших за сутки Covid-19, 26 августа - 1670 больных.

Количество инфицированных составило на утро субботы 116 978 человек, выздоровевших - 56 138, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 492 человека. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 58 348 человек, что на 1385 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (265), в Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской области (170) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]