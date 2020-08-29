Специальный карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября

Специальный карантинный режим в Азербайджане во избежание распространения коронавируса COVID-19, продлен до 30 сентября 00:00 часов, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.

При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет действовать режим жесткого карантина, с некоторыми ограничениями в частности в выходные до 30 сентября не будут работать все виды общественного транспорта.

В то же время оперативный штаб отмечает, что ограничения в работе музеев и выставочных салонов на всей территории страны отменяются. Также разрешено возобновление деятельности репетиторов и проведения индивидуальных занятий в группах (не более 10 человек).

Вопросы въезда и выезда в города, где применяется жесткий карантин, будет дополнительно рассмотрен.

Отметим, что жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

Б.Рустамбеков