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Социум 29.08.2020 10:45

Специальный карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября

Специальный карантинный режим в Азербайджане во избежание распространения коронавируса COVID-19, продлен до 30 сентября 00:00 часов, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.

При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет действовать режим жесткого карантина, с некоторыми ограничениями в частности в выходные до 30 сентября не будут работать все виды общественного транспорта.

В то же время оперативный штаб отмечает, что ограничения в работе музеев и выставочных салонов на всей территории страны отменяются. Также разрешено возобновление деятельности репетиторов и проведения индивидуальных занятий в группах (не более 10 человек).

Вопросы въезда и выезда в города, где применяется жесткий карантин, будет дополнительно рассмотрен.

Отметим, что жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]