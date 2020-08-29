В Армении за сутки зафиксировали 175 новых случаев заражения коронавирусом

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 тыс. 626, сообщает в субботу единый информационный центр республики.
По данным центра, скончались еще три пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 138. "Из них 872 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 266 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 37 тыс. 563 человека (за сутки 299 человек).
По информации центра, за сутки было проведено 1 тыс. 726 тестирований.
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