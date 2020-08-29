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Регион 29.08.2020 11:20

В Армении за сутки зафиксировали 175 новых случаев заражения коронавирусом

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 тыс. 626, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще три пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 138. "Из них 872 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 266 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 37 тыс. 563 человека (за сутки 299 человек).

По информации центра, за сутки было проведено 1 тыс. 726 тестирований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]