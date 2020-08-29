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Карабахский конфликт 29.08.2020 12:08

Помощник президента Азербайджана сомневается в достоверности данных по числу зараженных COVID-19 в Карабахе

Помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уверен, что Армения скрывает истинное число заболевших коронавирусной инфекцией в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана.

«Армения контролирует и ведет статистику в оккупированном Нагорном Карабахе и по нашим данным они скрывают истинное число заболевших коронавирусом. В самой Армении каждый день заболевает большое число людей и учитывая, что жители Нагорного Карабаха имеют тесный контакт с Арменией, то и число заболевших там тоже большое», - сказал Гаджиев в субботу на брифинге.

Он также отметил, что среди личного состава вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, также ситуация с заболеваемостью COVID-19 плохая.

«Есть информация, что среди личного состава ВС Армении наблюдается массовое заражение COVID-19», - сказал Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, COVID, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]