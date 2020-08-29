Азербайджан начал проведение серологических тестов на выявление числа людей переболевших COVID-19

В Азербайджане начато проведение серологических тестов среди населения, заявил представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Акиф Гурбанов.

«В настоящее время мы начали проведение серологических тестов, что позволит определить истинную картину по заболеваемости COVID-19 в Азербайджане. Пока взяты пробы крови у 300 жителей Баку», - сказал Гурбанов в субботу на брифинге.

По его словам, если по итогам серологических тестов будет выявлено, что две трети населения переболели коронавирусной инфекцией, то можно будет говорить о смягчении карантинного режима. «Если число переболевших людей будет меньше, то пока о смягчении говорить рано», - сказал Гурбанов.

Он также сообщил, что проведение серологических тестов также будет проводится в регионах страны.

Б.Рустамбеков