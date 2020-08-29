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Здравоохранение 29.08.2020 12:19

Азербайджан начал проведение серологических тестов на выявление числа людей переболевших COVID-19

В Азербайджане начато проведение серологических тестов среди населения, заявил представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Акиф Гурбанов.

«В настоящее время мы начали проведение серологических тестов, что позволит определить истинную картину по заболеваемости COVID-19 в Азербайджане. Пока взяты пробы крови у 300 жителей Баку», - сказал Гурбанов в субботу на брифинге.

По его словам, если по итогам серологических тестов будет выявлено, что две трети населения переболели коронавирусной инфекцией, то можно будет говорить о смягчении карантинного режима. «Если число переболевших людей будет меньше, то пока о смягчении говорить рано», - сказал Гурбанов.

Он также сообщил, что проведение серологических тестов также будет проводится в регионах страны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЕСТЫ, СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]