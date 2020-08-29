Запуск ракеты Delta IV с разведспутником США отменен за секунды до старта

Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), планировавшийся в субботу, был отмечен за три секунды до старта из-за выявленных технических проблем, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).
"Запуск перенесен", - указали в компании. Начался слив топлива из баков ракеты-носителя.
Попытка запуска была предпринята во 02:28 по времени Восточного побережья США (10:28 мск) - более чем на час позже первоначально запланированного времени из-за зафиксированной пониженной температуры в одном из отсеков ракеты после закачки в баки криогенного топлива - жидкого водорода. После изучения ситуации компанией ULA было принято решение продолжить подготовку к пуску.
Отмена запуска была произведена уже в момент зажигания.
О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-44 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.
Между тем, по словам бывшего сотрудника NASA Дэвида Бейкера, знакомого с программой NRO, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor или Advanced Orion - серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.
"Он весит более 5 тонн, оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите", - сказал эксперт. По его словам, гигантский спутник размером с автобус будет выведен на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км.
Основная задача нового американского спутника - перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников.
На геостационарную орбиту с 1995 года уже было выведено семь подобных спутников, разработанных NRO при участии ЦРУ.
В настоящее время на орбите Земли находятся 49 космических аппаратов Национального управления военно-космической разведки США. Всего США располагают орбитальной группировкой в составе, по меньшей мере, 154 военных спутников.
По данным эксперта, по сравнению с США сегодня Россия располагает на орбите 71 военными спутниками, Китай - 63.
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