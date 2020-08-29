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Наука и образование 29.08.2020 12:41

Очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся поэтапно с 15 сентября

Занятия в вузах, школах, детских садах и дошкольных организациях начнутся поэтапно с 15 сентября.

Такое решение принято кабинетом министров Азербайджана.

Согласно решению, кабмина, с 15 сентября в очной форме (непосредственно в школах) начнут обучение ученики 1-4 классов, с 1 октября - 5-9 классов, с 15 октября - 10-11 классов. При этом, в 5-11 классах с 15 сентября обучение будет проводиться в режиме дистанционно.

Детские сады возобновят деятельность с 15 сентября, с 1 октября - дошкольные и подготовительные учебные заведения.

Очные занятия в высших учебных заведениях (вузах) и средних учебных заведениях Азербайджана начнутся для первокурсников с 1 октября, для учащихся вторых и более старших курсов – с 15 октября (с 15 сентября – дистанционно).

При этом в случае ухудшение эпидемиологической ситуации Минздрав может принимать решение о закрытии отдельных школ или классов.

Данное постановление кабмина будет действовать до 2 ноября.

В Азербайджане из-за коронавируса все учебные заведения закрыты с 3 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ШКОЛЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]