Очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся поэтапно с 15 сентября

Занятия в вузах, школах, детских садах и дошкольных организациях начнутся поэтапно с 15 сентября.

Такое решение принято кабинетом министров Азербайджана.

Согласно решению, кабмина, с 15 сентября в очной форме (непосредственно в школах) начнут обучение ученики 1-4 классов, с 1 октября - 5-9 классов, с 15 октября - 10-11 классов. При этом, в 5-11 классах с 15 сентября обучение будет проводиться в режиме дистанционно.

Детские сады возобновят деятельность с 15 сентября, с 1 октября - дошкольные и подготовительные учебные заведения.

Очные занятия в высших учебных заведениях (вузах) и средних учебных заведениях Азербайджана начнутся для первокурсников с 1 октября, для учащихся вторых и более старших курсов – с 15 октября (с 15 сентября – дистанционно).

При этом в случае ухудшение эпидемиологической ситуации Минздрав может принимать решение о закрытии отдельных школ или классов.

Данное постановление кабмина будет действовать до 2 ноября.

В Азербайджане из-за коронавируса все учебные заведения закрыты с 3 марта.