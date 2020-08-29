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Дальнее зарубежье 29.08.2020 15:16

Власти ОАЭ официально сняли экономический бойкот с Израиля

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Зайед Аль Нахайян в субботу объявил об отмене декрета от 1972 года, которым был предусмотрен бойкот Израиля и санкции в отношении тех, кто этот декрет нарушал, сообщает пресса ОАЭ.

Мера принята в рамках расширения экономических и дипломатических связей между двумя странами после нормализации отношений между ними. Она позволит активизировать сотрудничество во благо экономического роста и продвижения технологических инноваций, отмечают СМИ.

Отныне частные лица и компании из ОАЭ смогут заключать соглашения с коллегами из Израиля и вести с ними коммерческую и финансовую деятельность.

Ранее в августе власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

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Тэги: ОАЭ, ИЗРАИЛЬ, БОЙКОТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]