Власти ОАЭ официально сняли экономический бойкот с Израиля

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Зайед Аль Нахайян в субботу объявил об отмене декрета от 1972 года, которым был предусмотрен бойкот Израиля и санкции в отношении тех, кто этот декрет нарушал, сообщает пресса ОАЭ.
Мера принята в рамках расширения экономических и дипломатических связей между двумя странами после нормализации отношений между ними. Она позволит активизировать сотрудничество во благо экономического роста и продвижения технологических инноваций, отмечают СМИ.
Отныне частные лица и компании из ОАЭ смогут заключать соглашения с коллегами из Израиля и вести с ними коммерческую и финансовую деятельность.
Ранее в августе власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.
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