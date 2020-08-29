Баку ждет от Москвы дополнительных разъяснений по вопросу поставок вооружения Армении- Гаджиев

Обеспечение Армении вооружением в последнее время вызвало серьезную обеспокоенность азербайджанской общественности и государства, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Этот вопрос был также поднят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед президентом России Владимиром Путиным. Грузы из России идут по разным направлениям, и это беспокоит нашу общественность. Мы не получили полного ответа на поставленные вопросы и ждем разъяснений по поводу причин, по которым Армения продолжает интенсивно вооружаться», - заявил Гаджиев.

По его словам, события в Товузе показали, что Армения продолжает политику оккупации.

«Нас не устроил ответ, что в самолетах якобы перевозят стройматериалы. Стройматериалы можно транспортировать и другими путями»,- сказал Гаджиев.

Гаджиев также подчеркнул, что если Армения заявляет о разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем, то в первую очередь она должна положить конец оккупации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа позвонил Президенту РФ Владимиру Путину, в ходе которого он проинформировал его об армянской провокации 12-16 июля на армяно-азербайджанской границе. Алиев также отметил, что, начиная с 17 июля, имеют место интенсивные грузовые поставки военного назначения из РФ в Армению и этот вопрос вызывает серьезное беспокойство в Азербайджане. «Президент И.Алиев отметил, что после столкновений на армяно-азербайджанской границе, из России через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана в Армению было доставлено свыше 400 т военных грузов и основной целью его телефонного звонка является прояснить этот вопрос», - подчеркивалось в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 августа в Баку на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым заявил, что Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие. "С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть - призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот. Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заверил Шойгу.

Б.Рустамбеков