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Дальнее зарубежье 29.08.2020 14:33

Массовая акция протеста проходит в Берлине

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, многие центральные улицы Берлина перекрыты, в том числе и улица 17 июня, которая начинается от Бранденбургских ворот -по ней участники акции следуют к площади Большая звезда, где ожидается митинг. У Бранденбургских ворот также установлена сцена со звукоусилительной аппаратурой, играет громкая музыка. Улица Унтер-ден-Линден, которая начинается по другую сторону Бранденбургских ворот, тоже заполнена людьми.

Практически все участники акции - без масок. Между тем на входах в метро дежурят сотрудники службы безопасности берлинского транспорта, которые проверяют наличие масок и просят их надевать.

В местах скопления людей много полицейских, но проведению акции они не мешают, протестующих не разгоняют. Наблюдение за происходящим идет и с полицейского вертолета, который летает над центром Берлина.

Таблоид Bild со ссылкой на полицию ранее сообщил, что на другой центральной улице столицы Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.

Безопасность в субботу в Берлине обеспечивает 3 тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в Берлине на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]