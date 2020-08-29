Намерение Греции расширить свои территориальные воды является шагом к войне - вице-президент Турции

В Анкаре подвергли жесткой критике намерение Афин расширить в некоторых районах греческие территориальные воды с шести до 12 морских миль.

"Если попытка Афин расширить территориальные воды не повод для войны, то что же это тогда?" - прокомментировал в субботу ситуацию вице-президент Турции Фуат Октай.

Ранее на этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая перед законодателями сообщил, что греческое правительство в ближайшем будущем намерено передать в парламент законопроект о расширении территориальных вод страны в Ионическом море с шести до 12 морских миль. При этом он не исключил, что в будущем аналогичные шаги будут предприняты и на других морских границах Греции.

Мицотакис отметил, что Афины будут действовать, строго соблюдая конвенцию ООН по морскому праву, и следуя нормам, в соответствии с которыми разделительная линия должна пролегать в середине в тех местах, где расстояние между берегами меньше 24 морских миль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция будет защищать свои национальные интересы и не намерена отказываться от причитающегося ей в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

"Современная Турция уже не та страна, что готова к уступкам. Анкара предпримет все шаги для защиты национальных интересов в регионе и готова заплатить за это любую цену. Турция возьмет то, что ей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях", - сказал он.

При этом он предостерег "оппонентов" Турции от неправильных действий против нее, пригрозив подобным силам последующим "крахом". В частности, Эрдоган раскритиковал действия Греции в регионе.

"Страна, которая не достойна называть себя даже наследником Византийской империи, сегодня, заручившись поддержкой ЕС, пытается творить беззаконие и пиратство в регионе", - отметил он.

В то же время он добавил, что Анкара не покушается на территориальную целостность других стран и не хочет ущемлять их права.

Проблемы восточного Средиземноморья следует решать через диалог, в противном случае можно столкнуться с "нежелательными" последствиями, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

"Первым способом (решения проблем - ИФ) в восточном Средиземноморье должен быть диалог, в противном случае могут последовать нежелательные ситуации", - сказал он.

Он отметил, что у Анкары нет каких-либо намерений в отношении "чьих-либо земель или вод", но Турция также не позволит совершить какое-либо нападение "с соседних земель и вод", "она полна решимости и способна защитить свои права и интересы".

"Границы Турции в восточном Средиземноморье четко обозначены. Мы говорили, что произойдет в случае их нарушения. Но мы всегда подчеркиваем, что выступаем за диалог", - добавил министр.

Он отметил, что Анкара "будет рада принять партнеров из Греции, если они решат провести переговоры в последующие дни"

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.