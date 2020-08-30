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30.08.2020 09:45

Байден заявил, что прекращение брифингов разведки для конгресса служит сокрытию "вмешательства России в выборы"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее "вмешательство" России.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте его предвыборной кампании, говорится о том, что президент Трамп надеется на то, что руководство РФ якобы "в очередной раз поддержит его кандидатуру и скроет ужасающие провалы, которые ввергли нас в многочисленные кризисы".

Байден заявил, что Трамп не хочет, чтобы американский народ знал о тех шагах, которые якобы делает руководство РФ, "чтобы помочь Трампу переизбраться". "И это потому, что внешняя политика Трампа является подарком для Кремля", - говорится в заявлении Байдена.

Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил, что прекращает проводить брифинги по вопросам безопасности выборов для членов комитетов по разведке обеих палат американского Конгресса в связи с тем, что после них неоднократно происходила утечка информации. Трамп поддержал это решение, демократы подвергли его критике, и заявили, что будут добиваться отмены.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]