ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 28 раз - Минобороны

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз», - отметили в министерстве.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
«Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов», - отмечает Минобороны.
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