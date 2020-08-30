Почти 2,1 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в Украине, 35 человек скончались

За минувшие сутки на Украине зафиксировано 2 тыс. 96 новых случаев инфицирования COVID-19, 35 ранее заболевших умерли, 596 человек выздоровели, сообщила в воскресенье Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

29 августа был выявлен 2 тыс. 481 заболевший COVID-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа - 2 тыс. 438, 27 августа- 1 тыс. 974.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии составило на утро воскресенья 119 тыс. 74 человека, выздоровевших - 56 тыс. 734, умерших - 2 тыс. 527. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 59 тыс. 813 человек, что на 1 тыс. 465 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.