Более 120 новых случаев COVID-19 выявлено в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 124 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 тыс. 750, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще шесть пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 144. "Из них 877 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 267 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 37 тыс. 650 человек (+87 за сутки).