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Дальнее зарубежье 30.08.2020 16:34

Голод грозит половине ливанцев - ООН

Более чем половине населения Ливана грозит нехватка продовольствия из-за произошедших в августе взрывов в Порту Бейрута, заявили в воскресенье в Экономической и социальной комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

"Свыше половины населения Ливана к концу этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии.

В ней призывают принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса.

В ЭСКЗА поясняют, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, - основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.

Также там отметили, что "Ливан очень сильно зависит от импорта продовольствия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВАН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]