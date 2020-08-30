Голод грозит половине ливанцев - ООН

Более чем половине населения Ливана грозит нехватка продовольствия из-за произошедших в августе взрывов в Порту Бейрута, заявили в воскресенье в Экономической и социальной комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).
"Свыше половины населения Ливана к концу этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии.
В ней призывают принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса.
В ЭСКЗА поясняют, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, - основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.
Также там отметили, что "Ливан очень сильно зависит от импорта продовольствия".
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