В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случая COVID-19, два человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 135 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 36 тыс. 309, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончалось еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 531.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 33 тыс. 703 человек (+127 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс.75 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,137 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 917,027 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков