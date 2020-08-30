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Здравоохранение 30.08.2020 17:20

В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случая COVID-19, два человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 135 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 36 тыс. 309, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончалось еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 531.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 33 тыс. 703 человек (+127 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс.75 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,137 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 917,027 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]