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СНГ 30.08.2020 17:57

Очевидцы сообщают о вводе в Минск внутренних войск

Войска вводятся в центр Минска, где проходят массовые протесты оппозиции.

Как сообщают очевидцы, спецтехника и БМП с военнослужащими выдвинулись предположительно из места дислокации бригады спецназа ВВ МВД Белоруссии в районе Уручье.

Часть военнослужащих передвигается на броне 10 БМП, другие на грузовых автомобилях. Колонна движется в направлении центра Минска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ВВ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]