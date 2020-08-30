Очевидцы сообщают о вводе в Минск внутренних войск

Войска вводятся в центр Минска, где проходят массовые протесты оппозиции.

Как сообщают очевидцы, спецтехника и БМП с военнослужащими выдвинулись предположительно из места дислокации бригады спецназа ВВ МВД Белоруссии в районе Уручье.

Часть военнослужащих передвигается на броне 10 БМП, другие на грузовых автомобилях. Колонна движется в направлении центра Минска.