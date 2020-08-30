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Регион 30.08.2020 19:48

Спикер парламента Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе вместе с членами своей семьи находится в режиме самоизоляции в связи с выявлением коронавируса у одного из его охранников, сообщает в воскресенье пресс-служба правящей партии "Грузинская мечта".

"Председателю парламента и членам его семьи медики провели соответствующие тесты, но коронавирусной инфекции у них не выявлено. Согласно эпидемиологическим правилам Арчил Талаквадзе и члены его семьи находятся в режиме самоизоляции", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, с 26 февраля в Грузии выявлено 1 469 случаев заражения COVID-19.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]