Спикер парламента Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе вместе с членами своей семьи находится в режиме самоизоляции в связи с выявлением коронавируса у одного из его охранников, сообщает в воскресенье пресс-служба правящей партии "Грузинская мечта".
"Председателю парламента и членам его семьи медики провели соответствующие тесты, но коронавирусной инфекции у них не выявлено. Согласно эпидемиологическим правилам Арчил Талаквадзе и члены его семьи находятся в режиме самоизоляции", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, с 26 февраля в Грузии выявлено 1 469 случаев заражения COVID-19.
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