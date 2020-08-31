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Дальнее зарубежье 31.08.2020 17:04

Дипломат Мустафа Адиб займется формирование правительства Ливана

Посол Ливана в ФРГ Мукстафа Адиб получил в понедельник поручение сформировать правительство своей страны, сообщает ливанская газета The Daily Star.

Такое поручение ему дал президент Ливана Мигшель Аун, после того, как кандидатура Адиба получила поддержку необходимого числа членов парламента.

Со своей стороны, Адиб заявил, что нацелен на быстрое формирование кабинета министров, чтобы как можно скорее приступить к реформам, в которых остро нуждается его страна.

Политический кризис разразился в Ливане ранее в августе после серии мощных взрывов, уничтоживших существенную часть порта Бейрута. Жители страны обвинили в произошедшем властей: предполагается, что из-за коррупции и других проблем они не смогли обеспечить безопасное хранение в порту легковоспламеняющихся веществ. Кризис со взрывами наслоился на серьезные проблемы в экономике Ливана.

В итоге после массовых акций протеста в Бейруте правительство Ливана ушло в отставку, и теперь Абиду предстоит сформировать новый кабинет министров.

В понедельник утром сообщалось, что 48-летний посол заручился поддержкой со стороны суннитских политических лидеров. Так, в частности, его кандидатуру поддержала партия "Движение за будущее", которую возглавляет бывший премьер Саад Харири.

Ранее президент страны Аун и движение "Хезболла" пообещали одобрить любую кандидатуру, которую поддержат высокопоставленные суннитские политические деятели.

В соответствии с ливанской политической системой, премьером страны может стать только мусульманин-суннит, президентом - христианин-маронит, а спикером парламента - шиит.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]