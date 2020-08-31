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Регион 31.08.2020 17:37

Посол США в Тбилиси не исключает вмешательства России в парламентские выборы в Грузии

Посол США в Тбилиси Келли Дегнан опасается, что Россия может попытаться вмешаться в парламентские выборы в Грузии, которые должны пройти в октябре текущего года.

"Грузия должна ожидать, что Россия вмешается в выборы, так как у России есть схема вмешательства, включая дезинформационные кампании и другие усилия, которые осуществлялись последовательно и касаются не только выборов", - заявила посол в понедельник журналистам.

По мнению Дегнан, для преодоления исходящей от России или любого другого направления дезинформации политические лидеры в период предвыборной кампании в Грузии должны лучше знакомить общественность со своей программой и предоставлять избирателям точную информацию по тем вопросам, которые их интересуют.

Она отметила, что избиратель должен прийти на участок подготовленным и информированным.

Дегнан также сообщила, что, по ее информации, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит на выборы в Грузию "очень сильную" миссию, как для долгосрочного, так и для краткосрочного мониторинга.

По ее словам, в день выборов на избирательные участки своих наблюдателей отправит и посольство США, а также наблюдать за ходом выборов будут представители американского Национального демократического института (NDI) и Международного республиканского института США (IRI).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]