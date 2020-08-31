Посол США в Тбилиси не исключает вмешательства России в парламентские выборы в Грузии

Посол США в Тбилиси Келли Дегнан опасается, что Россия может попытаться вмешаться в парламентские выборы в Грузии, которые должны пройти в октябре текущего года.
"Грузия должна ожидать, что Россия вмешается в выборы, так как у России есть схема вмешательства, включая дезинформационные кампании и другие усилия, которые осуществлялись последовательно и касаются не только выборов", - заявила посол в понедельник журналистам.
По мнению Дегнан, для преодоления исходящей от России или любого другого направления дезинформации политические лидеры в период предвыборной кампании в Грузии должны лучше знакомить общественность со своей программой и предоставлять избирателям точную информацию по тем вопросам, которые их интересуют.
Она отметила, что избиратель должен прийти на участок подготовленным и информированным.
Дегнан также сообщила, что, по ее информации, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит на выборы в Грузию "очень сильную" миссию, как для долгосрочного, так и для краткосрочного мониторинга.
По ее словам, в день выборов на избирательные участки своих наблюдателей отправит и посольство США, а также наблюдать за ходом выборов будут представители американского Национального демократического института (NDI) и Международного республиканского института США (IRI).
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