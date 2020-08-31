В ЕС восприняли избиение журналиста Жукова как тревожный сигнал об отношении в России к СМИ

В Евросоюзе надеются, что российские власти задержат преступников, избивших московского журналиста Егора Жукова, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"То, что произошло с Егором Жуковым, вызывает сожаление. Мы надеемся, что виновные в этом нападении будут задержаны как можно скорее", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, "запугивания, угрозы, акты насилия против журналистов, блогеров, всех тех, кто выражает мнения, не совпадающие с официальной позицией, более чем тревожны, и мы не перестаем это подчеркивать".

"Свобода СМИ, свобода информации являются фундаментальными принципами демократии, и мы ожидаем от России, что она будет соблюдать свои национальные и международные обязательства, позволяя журналистам выполнять работу в безопасной среде, чтобы они не становились жертвами ни угроз, ни запугиваний. Уже не говоря о вызывающих сожаление нападениях", - продолжил Стано, назвав это "более чем негативной тенденцией".

При этом он отметил, что в настоящий момент у ЕС нет "средств перезапустить диалог, потому что Россия по-прежнему отказывается возобновить консультации по правам человека".

"Все наши просьбы (о консультациях по правам человека - ИФ) наталкивались на отказ, что вызывает сожаление, учитывая довольно негативный поворот событий в России, например, в том что касается СМИ", - объяснил представитель Борреля.

Накануне вечером стало известно об избиении Жукова двумя неизвестными у его дома. По данным источников, у него сотрясение мозга, ссадины и гематомы, разбита губа.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои). Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание нападавших, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Это уже второе нападение на Жукова: 24 июля двое неизвестных напали на оппозиционного блогера возле подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться от нападавших, он не получил серьезных травм.

Накануне Жуков опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По словам блогера, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", и он оплатил обучение, однако затем договор внезапно расторгли. Жуков считает, что его отчислили за оппозиционную деятельность.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет по статье о призывах к экстремизму за участие в летних протестах 2019 года в Москве.