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ЕК выделит 400 млн евро для закупки и доставки вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем доходов

Еврокомиссия объявила о выделении 400 млн евро в качестве гарантий для COVAX - коллективного механизма работы над вакцинами против коронавируса COVID -19, с целью закупки и доставки вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов, сообщила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Уверена, что это приблизит нас к общей цели; победе над вирусом, сообща", - написала председатель ЕК в твиттере.

Она отметила, что в рамках инициативы, выдвинутой при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже обещано выделение порядка 16 млрд евро.

На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны присоединиться к COVAX.

Глава ВОЗ отметил, что нынешняя инициатива позволяет в сотрудничестве с правительствами и производителями добиться того, чтобы вакцина была доступна как богатым странам, так и странам с низким уровнем развития экономики. Причем из нескольких находящихся в разработке вакцин будут выбраны наиболее эффективные и безопасные, сказал глава ВОЗ.

По его словам, преимущество совместного механизма и в том, что распределяться вакцина будет в соответствии с потребностями.

Первоначально, когда количество доз будет ограничено, прежде всего обеспечить вакциной нужно тех, кто подвергается самому высокому риску. Это медики и работники других служб, играющие критическую роль в защите населения и поддержке системы здравоохранения. К ним же относятся люди старше 65 лет и те, кто страдает заболеваниями, которые увеличивают вероятность смерти от COVID-19, отметил гендиректор ВОЗ.

На следующем этапе, сказал он, по мере увеличения производства вакцины, критерием станет степень уязвимости к вирусу той или иной страны.

Глава ВОЗ выразил надежду, что к концу 2021 года будет произведено 2 млрд доз вакцины от COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]