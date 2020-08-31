ЕК выделит 400 млн евро для закупки и доставки вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем доходов

Еврокомиссия объявила о выделении 400 млн евро в качестве гарантий для COVAX - коллективного механизма работы над вакцинами против коронавируса COVID -19, с целью закупки и доставки вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов, сообщила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Уверена, что это приблизит нас к общей цели; победе над вирусом, сообща", - написала председатель ЕК в твиттере.

Она отметила, что в рамках инициативы, выдвинутой при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже обещано выделение порядка 16 млрд евро.

На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны присоединиться к COVAX.

Глава ВОЗ отметил, что нынешняя инициатива позволяет в сотрудничестве с правительствами и производителями добиться того, чтобы вакцина была доступна как богатым странам, так и странам с низким уровнем развития экономики. Причем из нескольких находящихся в разработке вакцин будут выбраны наиболее эффективные и безопасные, сказал глава ВОЗ.

По его словам, преимущество совместного механизма и в том, что распределяться вакцина будет в соответствии с потребностями.

Первоначально, когда количество доз будет ограничено, прежде всего обеспечить вакциной нужно тех, кто подвергается самому высокому риску. Это медики и работники других служб, играющие критическую роль в защите населения и поддержке системы здравоохранения. К ним же относятся люди старше 65 лет и те, кто страдает заболеваниями, которые увеличивают вероятность смерти от COVID-19, отметил гендиректор ВОЗ.

На следующем этапе, сказал он, по мере увеличения производства вакцины, критерием станет степень уязвимости к вирусу той или иной страны.

Глава ВОЗ выразил надежду, что к концу 2021 года будет произведено 2 млрд доз вакцины от COVID-19.