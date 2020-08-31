В ЕС ожидают быстрого завершения работы над санкциями по Белоруссии

Главы МИД стран ЕС 28 августа пришли к политической договоренности о введении санкций против представителей белорусских властей, работа над подготовкой этих мер ведется в настоящий момент, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"В пятницу в итоге дискуссии в Берлине министры иностранных дел очень ясно объявили о политическом соглашении относительно того, чтобы рабочие группы Совета ЕС начали формирование списка лиц, которые станут объектами санкций, например, лиц, виновных в насильственных репрессиях против манифестантов", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Отвечая на соответствующий вопрос, он объяснил, что это был "зеленый свет" для составления такого списка.
"И что также ясно следует из дискуссии министров в Берлине: мы хотели бы, чтобы это было сделано как можно быстрее. То есть работа началась, и мы надеемся, что она принесет результат очень скоро", - подытожил представитель Борреля.
Также в понедельник журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере, что, по его сведениям, "рабочие группы в Брюсселе завершат работу над санкциями ЕС против Белоруссии на этой неделе".
"Они (санкции) должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - объявил Йозвяк.
В Белоруссии уже три недели продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.
Всего в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.
В ходе акций протеста есть погибшие.
30 августа прошла очередная многотысячная акция протеста в Минске. Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что число задержанных манифестантов в этот день достигло 140 человек.
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