Президент Азербайджана утвердил поправки в бюджет Госнефтефонда на 2020г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2020 год.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте президента Азербайджана в понедельник, доходы Госнефтефонда на 2020 год снижены до 7 млрд 832 млн 893,4 тыс. манатов, расходы – до 12 млрд 439 млн 910,3 тыс. манатов. Таким образом дефицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 607 млн 16,9 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, первоначально доходы ГНФАР на 2020 год были утверждены в размере 12 млрд 384 млн 88,2 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 589 млн 910,3 тыс. манатов.

Пересмотр параметров бюджета ГНФАР связан с изменением цены на нефть.

Первоначально бюджет ГНФАР на 2020 год был рассчитан из цены на нефть в $55 за баррель. Однако, из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть бюджет ГНФАР на текущий год пересчитан из цены на нефть в $35 за баррель.

Согласно обновленному бюджету, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2020 году составят 6 млрд 646 млн 940,7 тыс. манатов (спад на 37,1% от первоначального прогноза) или 84,9% всех доходов фонда.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 767 млн 777,4 тыс. манатов (рост на 0,3% от первоначального прогноза), доходы от управления валютными активами ГНФАР – 390 млн 342,9 тыс. манатов (спад на 62,1%).

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 21,08 млн манатов (рост на 8,8%), поакровые платежи – 6 млн 752,4 манатов (рост на 43,9%).

В структуре расходов фонда, 12 млрд 200 млн манатов (рост на 7,5%) или 98,1% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 29 млн 910,3 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане – 10 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова