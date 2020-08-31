В Катаре на 25% повышен минимальный размер оплаты труда

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер сжиженного природного газа, объявил об изменениях в своем трудовом законодательстве, в соответствии с которыми размер минимальной заработной платы повышается на 25% - до 1000 катарских риалов ($274,6).

В заявлении министерства труда страны говорится, что компании также обязаны обеспечивать работников жильем и питанием или же выплачивать ему дополнительное денежное пособие в размере 800 QAR.

Новая минимальная заработная плата является недискриминационной и применяется ко всем работникам, отмечает катарское ведомство. Кроме того, в соответствии с нововведениями упрощена процедура перехода работника к другому работодателю.

Эти изменения приветствовала Международная организация труда при ООН, которая отметила, что Катар станет первой страной в регионе, которая установит недискриминационный минимальный размер оплаты труда.

Она также подчеркнула, что устранение условия, при котором сотрудник должен получать от работодателей свидетельство об отсутствии возражений при смене места работы, "эффективно разрушает систему спонсорства".