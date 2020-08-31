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Социум 31.08.2020 16:46

В Катаре на 25% повышен минимальный размер оплаты труда

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер сжиженного природного газа, объявил об изменениях в своем трудовом законодательстве, в соответствии с которыми размер минимальной заработной платы повышается на 25% - до 1000 катарских риалов ($274,6).

В заявлении министерства труда страны говорится, что компании также обязаны обеспечивать работников жильем и питанием или же выплачивать ему дополнительное денежное пособие в размере 800 QAR.

Новая минимальная заработная плата является недискриминационной и применяется ко всем работникам, отмечает катарское ведомство. Кроме того, в соответствии с нововведениями упрощена процедура перехода работника к другому работодателю.

Эти изменения приветствовала Международная организация труда при ООН, которая отметила, что Катар станет первой страной в регионе, которая установит недискриминационный минимальный размер оплаты труда.

Она также подчеркнула, что устранение условия, при котором сотрудник должен получать от работодателей свидетельство об отсутствии возражений при смене места работы, "эффективно разрушает систему спонсорства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]