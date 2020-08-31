В Катаре на 25% повышен минимальный размер оплаты труда

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер сжиженного природного газа, объявил об изменениях в своем трудовом законодательстве, в соответствии с которыми размер минимальной заработной платы повышается на 25% - до 1000 катарских риалов ($274,6).
В заявлении министерства труда страны говорится, что компании также обязаны обеспечивать работников жильем и питанием или же выплачивать ему дополнительное денежное пособие в размере 800 QAR.
Новая минимальная заработная плата является недискриминационной и применяется ко всем работникам, отмечает катарское ведомство. Кроме того, в соответствии с нововведениями упрощена процедура перехода работника к другому работодателю.
Эти изменения приветствовала Международная организация труда при ООН, которая отметила, что Катар станет первой страной в регионе, которая установит недискриминационный минимальный размер оплаты труда.
Она также подчеркнула, что устранение условия, при котором сотрудник должен получать от работодателей свидетельство об отсутствии возражений при смене места работы, "эффективно разрушает систему спонсорства".
Президент Азербайджана назначил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
Пакистан намерен развивать отношения с Азербайджаном в энергетики, обороне и туризме
Мнацаканян заявляет о готовности к первой встрече с Байрамовым
ВВП Индии в апреле-июне упал на рекордные 23,9%, хуже прогнозов
Глава Русснефти: цена в $43/барр. приемлема, но для активного роста компании необходим возврат к $60/барр
Нефть дорожает и может завершить месяц ростом, цена Brent - $45,95 за баррель
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
ЕС должен быть независимым от гегемонии США и Китая - глава МИД Франции
США призывают палестинцев к достижению мира с Израилем
Афганское правительство освободит оставшихся талибов после освобождения сотрудников силовых ведомств - представитель президента
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана