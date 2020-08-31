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ТЭК 31.08.2020 16:51

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $46,15 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:30 в понедельник составляет $46,15 за баррель, что на $0,34 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник. В ходе торгов цена Brent поднималась более чем на 1%, достигнув нового пятимесячного максимума на уровне $46,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,30 (0,70%) - до $43,27 за баррель.

Brent готовится показать рост по итогам августа, завершая в плюсе пятый месяц подряд. WTI может вырасти четвертый месяц подряд.

Улучшению настроений инвесторов способствовали статистические данные из КНР, отмечает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в августе подскочил до максимальных с января 2018 года 55,2 пункта по сравнению с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса осталось выше отметки в 50 пунктов по итогам шестого месяца подряд.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара, несмотря на беспокойство относительно восстановления спроса на топливо в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

"Мы придерживаемся конструктивного взгляда на нефть и природный газ, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Тем не менее аналитик предупреждает, что риски дальнейших разрушений в результате штормов и вызванной этим нестабильности на рынках остаются высокими до октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]