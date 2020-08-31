Глава МИД Армении отрицает нацеленность ВТС с Россией против третьих стран

Военно-техническое сотрудничество между Армений и Россией не направлено против третьих стран, и ничем ограничиваться не может, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
"Армения является ответственным участником региональной безопасности. И наше военно-техническое сотрудничество не направлено каким-либо образом против третьих стран", - сказал Мнацаканян в интервью "Интерфаксу".
"Наше взаимодействие в военно-технической области основывается на взаимных интересах безопасности и осуществляется на основе существующих соглашений, договоренностей и планов работы между Россией и Арменией", - добавил Мнацаканян, подчеркнув, что "Россия не нарушает баланс в регионе".
По словам главы армянского МИД, военно-техническое сотрудничество Армении и России является союзническим взаимодействием. "Так что здесь каких-либо вопросов или ограничений быть не может", - заявил Мнацаканян.
Отвечая на вопрос о том, не смущает ли его военно-техническое сотрудничество России с Азербайджаном, министр сказал: "Военно-техническое сотрудничество Армении и России имеет свою логику взаимодействия, оно построено на прочных союзнических основах. Что касается Азербайджана, и сотрудничества в этой сфере, отмечу, что Азербайджан всячески наращивает свой военный потенциал, стараясь убедить собственное население и мировое сообщество в том, что имеет потенциал для решения конфликта в Нагорном Карабахе военным путем".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с военными поставками РФ в Армению после столкновений на армяно-азербайджанской границе.
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