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СНГ 31.08.2020 17:25

Лукашенко с днем рождения поздравили Путин, Си Цзиньпин и другие зарубежные лидеры - пресс-служба

В адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных деятелей различных сфер, сообщила пресс-служба президента.

Состоялся ряд телефонных разговоров главы белорусского государства, во время которых зарубежные коллеги поздравили его лично, отмечается в сообщении.

В частности, Лукашенко позвонили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Пользуясь случаем, лидеры стран также предметно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как на двустороннем треке, так и в формате интеграционных структур, обсудили актуальные вопросы", - говорится в сообщении.

Поздравительное послание поступило от председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что "в настоящее время китайско-белорусские отношения находятся в наилучшем периоде развития в истории".

Лукашенко с днем рождения также поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр России Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, другие государственные деятели и руководители регионов Российской Федерации, председатели интеграционных структур.

Кроме того, пресс-служба сообщила о "теплых поздравлениях в личном разговоре по телефону" от главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, главы Чечни Рамзана Кадырова.

"К многочисленным поздравлениям присоединились и деятели культуры и искусства, известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России. Так, например, по телефону главу государства поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, поздравления прислал и известный художник Никас Сафронов", - говорится в сообщении.

На официальном сайте президента Белоруссии сообщается, что Лукашенко "родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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