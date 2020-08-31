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СНГ 31.08.2020 17:38

Союз молодежи Таджикистан выдвинул Рахмона на пост президента страны

Внеочередной XIV съезд Союза молодежи Таджикистана выдвинул кандидатуру действующего главы государства Эмомали Рахмона на пост президента республики, сообщило в понедельник вечером Национальное информационное агентство "Ховар".

"Делегаты внеочередного XIV съезда Союза молодежи Таджикистана единодушным голосованием выдвинули кандидатуру Эмомали Рахмона на пост президента республики", - говорится в сообщении.

26 августа кандидатуру Рхмона на пост президента выдвинула Федерация независимых профсоюзов Таджикистана.

Перед этим о своем желании участвовать в выборах заявили Аграрная, Социалистическая и Демократическая партии Таджикистана, а также Партия экономических реформ. В понедельник Социал-демократическая партия Таджикистана объявила выборам бойкот.

Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана планирует назвать своего кандидата на съезде 3 сентября, Компартия Таджикистана проведет предвыборный съезд 5 сентября.

Выборы главы государства назначены на 11 октября, Рахмон занимает пост президента с ноября 1994 года.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МОЛОДЕЖЬ, РАХМОН, ВЫДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]