Союз молодежи Таджикистан выдвинул Рахмона на пост президента страны

Внеочередной XIV съезд Союза молодежи Таджикистана выдвинул кандидатуру действующего главы государства Эмомали Рахмона на пост президента республики, сообщило в понедельник вечером Национальное информационное агентство "Ховар".

"Делегаты внеочередного XIV съезда Союза молодежи Таджикистана единодушным голосованием выдвинули кандидатуру Эмомали Рахмона на пост президента республики", - говорится в сообщении.

26 августа кандидатуру Рхмона на пост президента выдвинула Федерация независимых профсоюзов Таджикистана.

Перед этим о своем желании участвовать в выборах заявили Аграрная, Социалистическая и Демократическая партии Таджикистана, а также Партия экономических реформ. В понедельник Социал-демократическая партия Таджикистана объявила выборам бойкот.

Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана планирует назвать своего кандидата на съезде 3 сентября, Компартия Таджикистана проведет предвыборный съезд 5 сентября.

Выборы главы государства назначены на 11 октября, Рахмон занимает пост президента с ноября 1994 года.