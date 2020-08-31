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Внешняя политика 31.08.2020 18:12

Пакистан намерен развивать отношения с Азербайджаном в энергетики, обороне и туризме

Пакистан стремится укрепить двусторонние отношения с Азербайджаном в сферах туризма, торговли, обороны и энергетики, заявил президент Пакистана Ариф Алви.

Как сообщают пакистанские СМИ, Алви в беседе с новоназначенным послом в Азербайджане Билалом Хайи в Исламабаде сказал, что Пакистан придает огромное значение своим отношениям с Азербайджаном.

"Президент сказал, что Пакистан и Азербайджан имеют глубокие экономические, политические, военные и культурные связи, и призвал посла сыграть свою роль в увеличении объемов двусторонней торговли", - передают пакистанские СМИ.

Алви выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку Пакистана во время пандемии коронавируса, в частности, за репатриацию 522 пакистанцев, оказавшихся в затруднительном положении.

"Алви также подчеркнул регулярное проведение двусторонних встреч на высоком уровне между Пакистаном и Азербайджаном для изучения потенциала в различных областях к их взаимной выгоде. Президент выразил надежду, что Билал Хайи в качестве нового посла Пакистана в Азербайджане внесет свой вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами", - сообщают пакистанские СМИ.

А.Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]