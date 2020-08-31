Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0232 RUR   0.0229 GBR   2.2676 TRY   0.2318

Цена на нефть

$/bbl   28.08 WTI 42.97 -0.07 Brent 45.05 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 31.08.2020 18:18

Президент Азербайджана назначил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил пять членов комиссии по борьбе с коррупцией.

В состав комиссии включены: глава Администрации президента (АП) Азербайджана Самир Нуриев, помощник президента - завотделом по работе с правоохранительными органами АП Фуад Алескеров, завотделом законодательства и правовой политики АП, помощник первого вице-президента Гюндуз Каримов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов и начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, КОМИССИЯ


Похожие новости


Глава офиса Зеленского отрицает наличие коррупции в аппарате президента Президент Киргизии подчеркивает важность борьбы с коррупцией в стране Лукашенко заявляет о необходимости "железобетонных доказательств" по делам о коррупции Токаев считает необходимым отправлять глав госорганов Казахстана в отставку за коррупцию подчиненных Пакет реформ по снижению уровня коррупции в Казахстане будет подготовлен к сентябрю - Токаев Президент Литвы сообщила о выявлении коррупционной сети в судебной системе республики

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]