Президент Азербайджана назначил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил пять членов комиссии по борьбе с коррупцией.

В состав комиссии включены: глава Администрации президента (АП) Азербайджана Самир Нуриев, помощник президента - завотделом по работе с правоохранительными органами АП Фуад Алескеров, завотделом законодательства и правовой политики АП, помощник первого вице-президента Гюндуз Каримов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов и начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Н.Аббасова