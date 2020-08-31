Нефть дорожает и может завершить месяц ростом, цена Brent - $45,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник и могут завершить месяц в плюсе.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в понедельник составляет $45,95 за баррель, что на $0,14 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (0,30%) - до $43,10 за баррель.
Brent может продемонстрировать рост примерно на 6% по итогам августа, завершая в плюсе пятый месяц подряд. WTI может вырасти четвертый месяц подряд, прибавив около 7,5%.
"Общий оптимизм на рынках и ослабление доллара США, с одной стороны, наряду с ужесточением ситуации в области спроса и предложения благодаря дисциплинированному осуществлению стратегии ОПЕК+, с другой стороны, оказывают поддержку ценам на нефть", - отмечает аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг, слова которого приводит MarketWatch.
Улучшению настроений инвесторов способствовали оптимистичные статистические данные из КНР.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.
Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в августе подскочил до максимальных с января 2018 года 55,2 пункта по сравнению с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса осталось выше отметки в 50 пунктов по итогам шестого месяца подряд.
Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара, несмотря на беспокойство относительно восстановления спроса на топливо в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"Мы придерживаемся конструктивного взгляда на нефть и природный газ, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства", - пишет главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.
По словам Рюкера, сбои, вызванные сезоном штормов в Мексиканском заливе, несколько ускорили тенденцию нормализации рынка, особенно на рынке нефти, за счет сокращения избыточного предложения. Несмотря на то, что добывающие предприятия, как ожидается, вернутся к нормальному режиму работы уже в ближайшие дни, риски дальнейших разрушений в результате штормов и вызванной этим нестабильности на рынках остаются высокими до октября, отмечает аналитик.
Президент Азербайджана назначил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
Пакистан намерен развивать отношения с Азербайджаном в энергетики, обороне и туризме
Мнацаканян заявляет о готовности к первой встрече с Байрамовым
В Испании рассчитывают в ближайшие дни открыть школы после шести месяцев перерыва
Самый стойкий иммунитет к COVID-19 в РФ у детей до 13 лет - исследование Роспотребнадзора
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
ЕС должен быть независимым от гегемонии США и Китая - глава МИД Франции
США призывают палестинцев к достижению мира с Израилем
Афганское правительство освободит оставшихся талибов после освобождения сотрудников силовых ведомств - представитель президента
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана