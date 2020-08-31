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ТЭК 31.08.2020 19:24

Нефть дорожает и может завершить месяц ростом, цена Brent - $45,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник и могут завершить месяц в плюсе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в понедельник составляет $45,95 за баррель, что на $0,14 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (0,30%) - до $43,10 за баррель.

Brent может продемонстрировать рост примерно на 6% по итогам августа, завершая в плюсе пятый месяц подряд. WTI может вырасти четвертый месяц подряд, прибавив около 7,5%.

"Общий оптимизм на рынках и ослабление доллара США, с одной стороны, наряду с ужесточением ситуации в области спроса и предложения благодаря дисциплинированному осуществлению стратегии ОПЕК+, с другой стороны, оказывают поддержку ценам на нефть", - отмечает аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг, слова которого приводит MarketWatch.

Улучшению настроений инвесторов способствовали оптимистичные статистические данные из КНР.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в августе подскочил до максимальных с января 2018 года 55,2 пункта по сравнению с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса осталось выше отметки в 50 пунктов по итогам шестого месяца подряд.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара, несмотря на беспокойство относительно восстановления спроса на топливо в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы придерживаемся конструктивного взгляда на нефть и природный газ, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства", - пишет главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

По словам Рюкера, сбои, вызванные сезоном штормов в Мексиканском заливе, несколько ускорили тенденцию нормализации рынка, особенно на рынке нефти, за счет сокращения избыточного предложения. Несмотря на то, что добывающие предприятия, как ожидается, вернутся к нормальному режиму работы уже в ближайшие дни, риски дальнейших разрушений в результате штормов и вызванной этим нестабильности на рынках остаются высокими до октября, отмечает аналитик.

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Тэги: НЕФТЬ, -ЦЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]