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СНГ 01.09.2020 11:29

Заболеваемость COVID-19 в Украине держится на высоком уровне

В Украине, по состоянию на утро вторника, выявлено 2 тыс. 048 заболевших Covid-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 31 августа, был 2 тыс. 141 инфицированный Covid-19 за сутки, 30 августа сообщалось о 2 тыс. 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 тыс. 481 заболевший Covid-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 тыс. 438 заболевших за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 123 тыс. 303 человека, выздоровевших - 57 тыс. 802, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 тыс. 605 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 62 тыс. 896 человек, что на 1 тыс. 352 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]