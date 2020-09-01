Заболеваемость COVID-19 в Украине держится на высоком уровне

В Украине, по состоянию на утро вторника, выявлено 2 тыс. 048 заболевших Covid-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 31 августа, был 2 тыс. 141 инфицированный Covid-19 за сутки, 30 августа сообщалось о 2 тыс. 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 тыс. 481 заболевший Covid-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 тыс. 438 заболевших за сутки.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 123 тыс. 303 человека, выздоровевших - 57 тыс. 802, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 тыс. 605 человек.
Сейчас в Украине Covid-19 болеют 62 тыс. 896 человек, что на 1 тыс. 352 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), Ивано-Франковской (169) областях и в Киеве (176).
В МИДе Азербайджана не верят словам Мнацаканяна о мире в условиях, когда официальный Ереван постоянно совершает провокации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана назначил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
BP 2021г планирует бурение трех разведочных скважин на мелководье Абшеронского архипелага
Поставки нефти в Белоруссию в сентябре составят 1,6 млн т, в том числе из России 1,45 млн т - Белнефтехим
Число заражений COVID-19 в России превысило 1 миллион - оперштаб
Во многих странах мира возобновляются занятия в школах в условиях пандемии коронавируса
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,4 млн, число жертв - 850 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) запустил виртуального помощника в WhatsApp
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана