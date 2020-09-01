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Дальнее зарубежье 01.09.2020 11:45

Переболевшему COVID-19 президенту Бразилии Болсонару предстоит новая операция в сентябре

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно переболел коронавирусом COVID-19, в сентябре ляжет в больницу на операцию по удалению почечного камня, сообщает CNN Brazil.

"Я почувствовал боль, и поэтому прошел медицинскую проверку. Но я в порядке. Это из-за возраста", - сказал Болсонару журналистам.

Он уточнил, что, по словам медиков, ультразвуковое исследование показало, что по размеру камень чуть больше, чем фасолина.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались еще во время предвыборной кампании. В ходе одного из выступлений перед сторонниками осенью 2018 года на него напал неизвестный и пырнул ножом в область живота. Тогда Болсонару перенес первую операцию, а вслед за ней и еще три. В марте этого года он заявил, что ему нужна еще одна, пятая операция, которая должна стать последней.

Затем, будучи на посту президента он неоднократно ложился в больницу. Так, в декабре 2019 года он упал в президентском дворце и жаловался на временную потерю памяти и головные боли, ему сделали томографию мозга. До этого он подозревал у себя рак кожи и прошел скрининг, который не выявил патологий.

В июле Болсонару заразился коронавирусом и провел на карантине порядка трех недель. Вслед за ним болезнь перенесла его супруга и некоторые сотрудники его администрации.

Болсонару 65 лет.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]