Переболевшему COVID-19 президенту Бразилии Болсонару предстоит новая операция в сентябре

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно переболел коронавирусом COVID-19, в сентябре ляжет в больницу на операцию по удалению почечного камня, сообщает CNN Brazil.

"Я почувствовал боль, и поэтому прошел медицинскую проверку. Но я в порядке. Это из-за возраста", - сказал Болсонару журналистам.

Он уточнил, что, по словам медиков, ультразвуковое исследование показало, что по размеру камень чуть больше, чем фасолина.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались еще во время предвыборной кампании. В ходе одного из выступлений перед сторонниками осенью 2018 года на него напал неизвестный и пырнул ножом в область живота. Тогда Болсонару перенес первую операцию, а вслед за ней и еще три. В марте этого года он заявил, что ему нужна еще одна, пятая операция, которая должна стать последней.

Затем, будучи на посту президента он неоднократно ложился в больницу. Так, в декабре 2019 года он упал в президентском дворце и жаловался на временную потерю памяти и головные боли, ему сделали томографию мозга. До этого он подозревал у себя рак кожи и прошел скрининг, который не выявил патологий.

В июле Болсонару заразился коронавирусом и провел на карантине порядка трех недель. Вслед за ним болезнь перенесла его супруга и некоторые сотрудники его администрации.

Болсонару 65 лет.